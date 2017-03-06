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istanbul'da milyon euroluk uyuşturucu yakalandı

İSTANBUL'DA MİLYON EUROLUK UYUŞTURUCU YAKALANDI

İstanbul İl jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticareti yapan şebekelere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri milyon Euroluk olan 112 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Tarih : 06 Mart 2017, 10:58
Puan Ver : İstanbul'da Milyon Euroluk Uyuşturucu Yakalandı(8/10)6


İstanbul İl Jandarma Komutanlığından uyuşturucu Tacirlerine yönelik eş zamanlı(3) operasyon gerçekleştirildi. Operasyonla, İstanbul iç piyasasını organize eden ve Avrupa'ya nakil yapan uyuştucu şebekelerine ağır darbe vuruldu.



Yurtdışından temin edilen ve piyasa değeri milyonlarca Euro eden 112 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan İranlı S.J.G'nin uyuşturucuyu hem iç piyasada torbacılara dağıttığı hem de Avrupa'ya sevkettiği belirlendi.



 



kaynak:milliyet








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