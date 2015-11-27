İSTANBUL'DA METRO İNŞAATINDA KAZA
İstanbul Üsküdar'da yapımı devam eden Metro şantiyesinde beton mikseri şoförlüğü yapan 40 yaşındaki Salih Minus, yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşerek hayatını kaybetti.
İstanbul Üsküdar'da yapımı devam eden Metro şantiyesinde beton mikseri şoförlüğü yapan 40 yaşındaki Salih Minus, yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşerek hayatını kaybetti.
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosu'nun Üsküdar'daki şantiyesinde akşam saatlerinde meydana geldi.
İddiaya göre, beton mikseri şoförlüğü yapan Salih Minus (40) şantiyede çalışırken, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yaklaşık 8 metrelik yükseklikten beton zemine düştü. Minus, olay yerinde hayatını kaybetti.
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