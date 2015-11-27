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İstanbul'da metro inşaatında kaza

İSTANBUL'DA METRO İNŞAATINDA KAZA

İstanbul Üsküdar'da yapımı devam eden Metro şantiyesinde beton mikseri şoförlüğü yapan 40 yaşındaki Salih Minus, yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Tarih : 27 Kasım 2015, 10:09
Puan Ver : İstanbul'da Metro İnşaatında Kaza(9/10)11


İstanbul Üsküdar'da yapımı devam eden Metro şantiyesinde beton mikseri şoförlüğü yapan 40 yaşındaki Salih Minus, yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşerek hayatını kaybetti.



Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosu'nun Üsküdar'daki şantiyesinde akşam saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, beton mikseri şoförlüğü yapan Salih Minus (40) şantiyede çalışırken, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yaklaşık 8 metrelik yükseklikten beton zemine düştü. Minus, olay yerinde hayatını kaybetti.








Etiketler: İstanbul  Da  Metro  İnşaatında  Kaza    haber

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