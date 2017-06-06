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istanbul'da lys sınavına girenlere iyi haber

İSTANBUL'DA LYS SINAVINA GİRENLERE İYİ HABER

10 -11 - 17- 18 Haziran 2017 tarihlerinde yapılacak olan Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girecek öğrenci ve görevliler, İstanbulda toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.

Tarih : 06 Haziran 2017, 14:02
Puan Ver : İstanbul'da Lys Sınavına Girenlere İyi Haber(5/10)3


İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs ayında aldığı karar, AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan ve CHP Gurup Başkan Vekili Ertuğrul Gülseverin ortak önergesi olarak Belediye Meclisine taşındı.



LYS sınavlarında toplu ulaşım araçlarının öğrenci ve görevlilere ücretsiz hizmet vermesini içeren önerge, Teklif Karar olarak görüşülerek Meclis Üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Kararın, öğrenci ve görevlilerin sınav yerlerine rahat ulaşabilmesi için alındığı belirtildi.Karara göre; 2017- ÖSYS kapsamında 10 11 17 18 Haziran 2017 tarihlerindeki Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girecek öğrenci ve görevliler, 07.00 16.00 saatleri arasında sınav giiş veya görevli belgelerini ibraz ederek; İETT Otobüsleri, Otobüs A.Ş. Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel) araçları, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Motorları, Tramvay, Metro, Hafif Metro, Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvayını ücretsiz kullanacak



 



kaynak:hürriyet








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