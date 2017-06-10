İSTANBUL'DA LYS HEYECANI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavıyla başlıyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavıyla başlıyor. Saat 10.00'da başlayacak sınava girecek öğrenciler aileleriyle birlikte İstanbul Üniversitesi önüne geldi. Sınava katılacak olanlar güvenlik kontrolünden geçtikten sonra içeri alındı.
kaynak:haberler
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