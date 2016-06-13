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istanbul'da lokantaya el yapımı patlayıcı atıldı

İSTANBUL'DA LOKANTAYA EL YAPIMI PATLAYICI ATILDI

İstanbul Esenyurt'ta bir lokantaya el yapımı patlayıcı atıldığı bildirildi.

Tarih : 13 Haziran 2016, 08:55
Puan Ver : İstanbul'da Lokantaya El Yapımı Patlayıcı Atıldı(3.7/10)3


İstanbul Esenyurt'ta bir lokantaya el yapımı patlayıcı atıldığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum Kongre Caddesi'ndeki dört katlı bir apartmanın giriş katında bulunan lokantaya el yapımı patlayıcı atıldı. Lokanta, şiddetli patlamada hasar gördü. Olay yerine gelen polis ve bomba imha uzmanları incelemelerde bulundu.



KAÇAN ŞÜPHELİLER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI



Çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Patlama sırasında kepenkleri kapalı olan lokantanın içinde bulunan çalışanlar ve bazı müşterilerin zarar görmediği belirtildi.








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