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istanbul'da lodos iptalleri

İSTANBUL'DA LODOS İPTALLERİ

İstanbul'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz otobüsleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Tarih : 07 Ocak 2016, 08:51
Puan Ver : İstanbul'da Lodos İptalleri(8/10)10


İstanbul'da etkili olan lodos denizde dev dalgalar oluşturdu. Beşiktaş, Bakırköy ve Kadıköy sahillerinde  zaman zaman boyu 3-4  metreyi bulan dalgalar oluştu. Şiddetli lodos Marmara Denizi'nde ulaşımı olumsuz etkiledi

 

Marmara Denizi'nde, dün akşam saatlerinde  başlayan ve etkisini sürdüren lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı bazı  şilepler yollarına devam edemedi. Hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan lodostan olumsuz etkilenen 27  şilep ve tanker Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi sahillerinde demirledi. Gemi personeli de zaman zaman 5 metreye ulaşan dalgalar yüzünden  karaya çıkamadı. Gemilerin, hava koşullarının düzelmesinin ardından rotalarına  göre hareket edeceği belirtildi. Bu arada, fırtına balıkçıları da olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle dün  ava çıkamayan tekneler, bugün de Şarköy, Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarında  demirledi. Meteoroloji yetkilileri şiddetli fırtınanın etkisini sürdürmesinin  beklendiğini, vatandaşların meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli  olmaları gerektiğini bildirdi.








Etiketler: İstanbul  Da  Lodos  İptalleri    haber

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