

İstanbul'da etkili olan lodos denizde dev dalgalar oluşturdu. Beşiktaş, Bakırköy ve Kadıköy sahillerinde zaman zaman boyu 3-4 metreyi bulan dalgalar oluştu. Şiddetli lodos Marmara Denizi'nde ulaşımı olumsuz etkiledi







Marmara Denizi'nde, dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı bazı şilepler yollarına devam edemedi. Hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan lodostan olumsuz etkilenen 27 şilep ve tanker Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi sahillerinde demirledi. Gemi personeli de zaman zaman 5 metreye ulaşan dalgalar yüzünden karaya çıkamadı. Gemilerin, hava koşullarının düzelmesinin ardından rotalarına göre hareket edeceği belirtildi. Bu arada, fırtına balıkçıları da olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle dün ava çıkamayan tekneler, bugün de Şarköy, Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarında demirledi. Meteoroloji yetkilileri şiddetli fırtınanın etkisini sürdürmesinin beklendiğini, vatandaşların meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.