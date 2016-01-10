İSTANBUL'DA LODOS ALARMI: THY SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ
İstanbul'da geçen hafta hayatı olumsuz etkileyen şiddetli lodos, bugün ve yarın da kentte etkili olacak. Kuvvetli lodos nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) iç ve dış hatlarda bazı seferlerini iptal etti.
İstanbul'da geçen hafta hayatı olumsuz etkileyen şiddetli lodos, bugün ve yarın da kentte etkili olacak. Kuvvetli lodos nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) iç ve dış hatlarda bazı seferlerini iptal etti.
Konuyla ilgili olarak THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "10-11 Ocak 2016 tarihinde, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanması beklenen kuvvetli fırtına şiddetindeki lodos nedeniyle, olası kapasite azaltılması doğrultusunda bazı seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.
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