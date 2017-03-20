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istanbul'da kuyu alarmı! en çok bu ilçelerde var!

İSTANBUL'DA KUYU ALARMI! EN ÇOK BU İLÇELERDE VAR!

İstanbul Beykoz ve Eyüp'te yavru köpeklerin sondaj kuyusuna düşmesinin ardından, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü harekete geçti. DSİ, İstanbul'da kayıtlı 5 bin 700 su kuyusunu denetlemeye başladı.

Tarih : 20 Mart 2017, 09:02
Puan Ver : İstanbul'da Kuyu Alarmı! En Çok Bu İlçelerde Var!(8/10)5


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgilere göre, İstanbul genelinde DSİ İstanbul 14. Bölge Müdürlüğü'ne kayıtlı olan, yeraltı suyu kullanma belgeli 5 bin 700 adet kuyu bulunuyor.



Bu kayıtlı kuyular, ortalama 150-250 metre derinliğinde. DSİ yetkilileri, kuyuların büyük bölümünün megakentin kuraklık dönemlerinde açıldığını vurguladı. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu da 2015 yılının ocak ayında İstanbul'a su temini için yapılan faaliyetleri anlattığı toplantıda, “İstanbul tarih boyunca her 7 yılda bir kuraklık, her 17 yılda birse büyük kuraklık yaşıyor” demişti.



 



kaynak:habertürk








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