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İSTANBUL'DA 'KURT KAPANI 3' OPERASYONU BAŞLADI


İSTANBUL'DA 'KURT KAPANI 3' OPERASYONU BAŞLADI
Tarih : 04 Mayıs 2017, 15:14
Puan Ver : İstanbul'da 'kurt Kapanı 3' Operasyonu Başladı(6/10)7


İstanbul Polisi, "Kurt Kapanı 3" uygulaması ile kuş uçurtmuyor. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın bizzat yönettiği uygulama da Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Sarıyer ve Kağıthane ilçelerinin aralarında bulunduğu çok sayıda noktalarda, 100 ekip ve 1500 polis görev alıyor.



Uygulamada durdurulan araçlar ve şahıslarda GBT kontrolü yapılıyor. Havadan, karadan ve denizden yapılan uygulamalar ile İstanbul' da güvenlik düzeyinin üst safhaya çıkması ve huzurun devamlılığı amaçlanıyor. Uygulamaya özel harekat polisleri de zırhlı araçlarla ve bomba arama köpekleri eşlik ediyor.



 



kaynak:milliyet








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