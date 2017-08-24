İSTANBUL'DA KURBANLIK HAYVANLARIN BULUNDUĞU BARINAK YANDI!
İstanbul'da Sarıyer Hadım Koru Yolu Caddesi üzerinde büyükbaş kurbanlık hayvanların bulunduğu barınakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 2 hayvan telef oldu.
Şişli'de büyükbaş kurbanlıkların bulunduğu bir barınakta çıkan yangında iki hayvan telef oldu. Sahibi tarafından dışarı çıkarılan 6 hayvan ise kesildi.
İTFAİYE HEMEN MÜDAHALE ETTİ
Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi her iki yönden araç trafiğine kapatıp güvenlik önlemi aldı.
Yangında bazı hayvanlar telef olurken diğer hayvanlar ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak alandan uzaklaştırıldı. Alevleri söndüren itfaiye görevlileri, duman tahliyesi ve köpüklü suyla soğutma çalışması yaptı.
2 HAYVAN TELEF OLDU, 6 HAYVAN KESİLDİ
Barınakta hasara yol açan yangın nedeniyle iki büyükbaş hayvan telef oldu. Sahibi tarafından içeriden çıkarılan ve yoğun dumandan etkilenen diğer 6 hayvan ise kesildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: haberinburada
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