İSTANBUL'DA KURBANLIK BOĞA KADINI HASTANELİK ETTİ
Maltepe'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa boynuzlarıyla saldırdığı bir kadını hastanelik etti.
Maltepe'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa boynuzlarıyla saldırdığı bir kadını hastanelik etti.
ÖFKELİ BOĞANIN HEDEFİ OLDU
Olay, dün sabah saatlerinde Maltepe, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa yolda başıboş bir şekilde gezmeye başladı. Bu sırada yolda yürüyen bir kadın öfkeli boğanın hedefi oldu.
AĞIR YARALANDI
Firari boğanın arkasından gelişini fark etmeyen kadını vatandaşlar uyarması yeterli olmadı. Boğanın saldırısıyla havalanıp yere düşen kadın ağır yaralandı. Yaralı kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı kadın, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan öfkeli boğanın saldırı anı bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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