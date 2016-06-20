

Bayrampaşa, Yenidoğan Mahallesi, Mine Sokak üzerinde bulunan üç katlı bir binanın çatısında meydana gelen yangın iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 00.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün çatıyı sararken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bayrampaşa ve Eyüp İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle binada maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralı ya da can kaybı yaşanmadı.







Çatı yangı amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedilirken, çevredeki vatandaşların yaşadığı panik kayıtlara geçti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.