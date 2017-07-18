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İSTANBUL'DA KORKUTAN MANZARALAR! AKSARAY'DA BİR ÇOCUK SEL SULARINA KAPILDI


İstanbul'da Korkutan Manzaralar! Aksaray'da Bir Çocuk Sel Sularına Kapıldı
Tarih : 18 Temmuz 2017, 11:40
Puan Ver : İstanbul'da Korkutan Manzaralar! Aksaray'da Bir Çocuk Sel Sularına Kapıldı(7/10)3

Sağanak yağmur İstanbul'un tamamında etkili oluyor. Aksaray'da araçlar sel sularına kapılırken, bir kadın ise aracının üzerinde mahsur kaldı. O anın görüntüleri vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

ÇOCUK YÜZEREK GİDİYOR

Aksaray'dan bir dikkat çeken kare daha geldi. Sel sularına kapılan çocuk, çareyi yüzmede buldu.METROYU DA SU BASTI

Aksaray metrosunu da su bastı. Bakırköy'e kadar sefer yapabiliyor. Metro, Metrobüs ve halk otobüsü seferlerinde aksamalar yaşanıyor.Aksaray'dan diğer görüntüler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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