İstanbul Emlâkçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, İstanbul'da kira fiyatlarında yüzde 30'a varan düşüşler gözlemlediklerini söyledi. Aşa, "Eskiden kiraya verecek ev bulamıyorduk, müşteri çoktu, şimdi tersine döndü. Yüzde 30'a kadar kirası düşen bölgeler var, talep az. Geçen yıl Beşiktaş'ta 3 bin lira olan ev şu an 2 bin 500'e, 2 bin seviyesindeki ev bin 500'e düştü" dedi.







Kiralar neden düştü?







Aşa'ya göre düşüşün başlıca 3 nedeni var. Bunların ilki, Suriyeli mülteci akınının yavaşlaması. İkincisi, fiyat nedeniyle üniversite öğrencilerinin yurtlara yönelmeleri. Son olarak da kentsel dönüşüm nedeniyle yenilenen binalarda kapasitenin artması.







Bundan sonra düşüş olmasa da yükseliş de yaşanmayacağını söyleyen Aşa, fiyatların olması gerektiği seviyeye geldiğini düşünüyor. Ancak kentsel dönüşümdeki kapasite artışının devam etmesi nedeniyle fiyatların daha da inebileceğini göz ardı etmiyor.







İkinci ele yönelim







Satılık konutlarda da şu an beklenen talebin olmadığını söyleyen Aşa, fiyatların hâlen yüksek olduğunu savundu. Alıcı kitlenin talebine göre fiyatların talebi karşılamadığını belirten Aşa, bu yüzden müşterilerin şu an uygun fiyatlı ikinci el konuta yöneldiğini, fiyatların biraz daha gevşemesi ya da alıcının talebine uygun projelerin üretilmesi gerektiğini dile getirdi.







Müteahhitlerin bu konuda biraz "dik kafalılık" yaptığını, kurda yaşanan artışı öne sürerek konut fiyatlarını yükselttiklerini söyleyen Aşa, alıcının talebine uygun hareket edilmedikçe boşta konutlar kalmaya devam edeceğini belirtti.







"Yasal çalışan emlakçılarımız günlük kiralık işine girmez"







Günlük kiralık evlerle ilgili de bilgi veren Aşa, bunun emlakçıların işi olmadığını, yasal çalışan oda üyesi hiçbir emlakçının böyle bir işe girmeyeceğini söyledi. Bu işi yapan kayıt dışı emlakçılarla kendilerinin de mücadele ettikleri bilgisini veren Aşa, sadece Fatih semtinde kısa süre önce 100'ü aşkın kayıt dışı çalışan günübirlik ev veren iş yerinin mühürlendiğini anlattı.







kaynak:aljazeera