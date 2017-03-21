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istanbul'da kira fiyatları düştü

İSTANBUL'DA KİRA FİYATLARI DÜŞTÜ

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa, kira fiyatlarının İstanbul genelinde ortalama yüzde 25 gerilediğini belirtti.

Tarih : 21 Mart 2017, 12:15
Puan Ver : İstanbul'da Kira Fiyatları Düştü(6/10)8


İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, yaptığı açıklamada, İstanbul'da çok sayıda kiralık daire bulunduğunu ifade ederek, Beşiktaş'ta geçen yıl 2 bin 500 lira olan bir daireyi, artık 2 bin ila 2 bin 200 lira arasında bulmanın mümkün olduğunu söyledi.



"GEÇEN YIL 2 BİN LİRAYA TUTULAN EV ŞİMDİ BİN LİRA"



Aşa, kira fiyatlarının İstanbul genelinde yüzde 25 gerilediğini belirterek, şunları kaydetti:



"Fatih'te geçen yıl 2 bin liraya tutamadığın evi şu anda bin liraya tutuyorsun. Bu aynı şekilde birçok semtte geçerli. Bağdat Caddesi'nde 4 bin liraya tutamadığın evi, şu anda 3 bin liraya tutuyorsun. Ancak vatandaş çok daha lüks, çok daha yüksek bedelli evleri çok ucuza tutamıyor tabii ki... Neticede belli bir alt limit var. Hiçbir yerde 500-600 liraya ev yok. Olsa da uzak lokasyonlarda var. Ancak daha önce bin 200 lira olan evler, şu anda bin liraya kiralanabilirken, bin 100 lira olanlar 900 liraya indi. Zaten düşük fiyatlı olan kiralarda da yüzde 5-10 indirim oldu."



 



kaynak:sabah








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