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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI YENİDEN BAŞLADI!


İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI YENİDEN BAŞLADI!
Tarih : 10 Ocak 2017, 13:13
Puan Ver : İstanbul'da Kar Yağışı Yeniden Başladı!(5/10)6



İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren kar yağışı yeniden başladı.




AKOM'dan alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde kar yağışının yeniden başlaması ve akşam saatlerine kadar da molalarla devam etmesi bekleniyor. Akşam lodos yönüne dönmesi beklenen rüzgarın güneyden taşıyacağı ılık hava ile sıcaklıkların birkaç derece artması bekleniyor.




Salı, çarşamba ve perşembe günü İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor. Gece sıcaklığı -3 derece olan İstanbul'da çarşamba önce 0 dereceye perşembe günü de 3 dereceye yükselecek. Gündüz sıcaklığı 7 dereceye çıkacak.




Cuma günü parçalı bulutlu, Cumartesi ise yağmur görülecek. Sıcaklığın Cumartesi günü gündüz 10 dereceye kadar çıkması bekleniyor.




Yağışlı sistem yurdun hem batı hem de doğu hattında etkisini sürdürüyor. Rize çevrelerinde, kıyı kesimlerde yağmur var, diğer illerde büyük ölçüde karla karışık yağmur ve kar olacak.




Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolunun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin, Mersin ve Adana çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.




Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Muğla, Antalya ve Mersin'in kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Muğla merkez ile iç ve yüksek kesimleri, Antalya ve Mersin'in iç ve yüksek kesimleri (Rakımı 800 metre ve üzeri olan yerler), Isparta, Burdur ile Konya'nın güneybatı ve Karaman'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



 



kaynak:habertürk















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