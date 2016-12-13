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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI


İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Tarih : 13 Aralık 2016, 17:38
Puan Ver : İstanbul'da Kar Yağışı Başladı(5/10)6


İSTANBUL'da akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Aralıklarla sulu kar şeklinde yağan kar kısa sürede etkisini kaybetti.



İstanbul'da akşam saatlerinde kısa süreli kar yağdı. Kısa süre yağan kar etkisini kaybetti.



BAZI EVLERİN ÇATILARINI KAR KAPLADI



Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle Kartal ve Sancktepe çevresinde kar yağışının başladığı görüldü. Bazı evlerin çatıları ve araçların camları karla kaplandı. Kar yağışının ilerleyen saatlerde hızlanması bekleniyor



 



kaynak:haberler








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