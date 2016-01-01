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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBEDECEK


İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBEDECEK
Tarih : 01 Ocak 2016, 12:46
Puan Ver : İstanbul'da Kar Yağışı Akşam Saatlerinde Etkisini Kaybedecek(8/10)7


AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul'da kar yağışının akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.



Kar yağışının yer yer yoğun şekilde sabaha kadar sürdüğü, ekiplerin ana arter ve çevre yollarında tuzlama ve küreme çalışmaları yaptığı aktarıldı.



Açıklamada, TEM Otoyolu Ümraniye mevkisi Edirne istikametinde emniyet şeridinde bekleyen Karayolları Genel Müdürlüğü'nün karla mücadele ekibine otomobilin çarptığı, kazada ekipten 3 işçinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.



İstanbul'da 4 bin kilometrelik yolda, bin 114 araç, 5 bin 450 personelle karla mücadele çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi. Çalışmalara köy yollarında 142 traktörün de katıldığı, metrobüs yolunda 32 araçla karla mücadele edildiği belirtildi.



Açıklamada, ana arter ve kavşaklara 25 kilogramlık 40 bin torba, 250 yere de 1 ton tuz bırakıldığı, bazı bölgelerde vatandaşların bu tuzları ara sokaklarda yollara döktüğü ifade edildi. Kentte son 24 saatte 21 bin 220 ton tuz ile 228 ton solüsyon kullanıldığı aktarıldı.



Kar kalınlıkları, Yalıköy, Esenyurt, Çatalca, Beylikdüzü'nde 45-50 santimetre, Kartal, Tuzla, Hadımköy, Arnavutköy, Beykoz'da 30-35 santimetre, Eyüp, Esenler, Avcılar, Pendik, Ümraniye'de 25-30 santimetre, Kağıthane, Bağcılar, Bahçelievler, Ömerli, Şile'de 15-20 santimetre, Taksim, Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy, Üsküdar'da 7-12 santimetre ölçüldü.








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