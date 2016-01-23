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istanbul'da kar başladı, akom alarm'da!

İSTANBUL'DA KAR BAŞLADI, AKOM ALARM'DA!

Türkiye'de bugün öğle saatlerinden itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerinden başlayacak olan soğuk hava dalgasının etkisine girecek.

Tarih : 23 Ocak 2016, 13:55
Puan Ver : İstanbul'da Kar Başladı, Akom Alarm'da!(8/10)7


Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul hava durumu için kar geliyor uyarısında bulundu. İstanbul'da geçen Pazar günü başlayan, Salı günü ise biten kar yağışı kentte 2 gün mola vermişti.



Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da kar yağışı 22 Ocak Cuma öğleden sonra başlayacak ve etkisini akşam saatlerinde daha da arttıracak. Özellikle Marmara'nın doğusunda etkili olacağı belirtilen kar yağışı 4 gün sürecek. Hava sıcaklığı ise 6 derece birden düşecek.



METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN ŞİDDETLİ KAR UYARISI YAPTI



Meteoroloji'den yapılan 'kar uyarısı'na göre; bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'da başlaması beklenilen kar yağışları kuvvetli rüzgarlar ile birlikte aralıklı olarak kar sağanakları şeklinde görülecek. Kar yağışlarının Pazartesi gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.



İstanbul genelinde farklı bölgelerde kar kalınlığının 5-25 santimetre civarında olacağı ve soğuk hava nedeniyle meydana gelecek don olayı ile buzlanmalara karşı vatandaşların tedbirli olmaları konusunda da uyarı yapıldı.








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