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İSTANBUL'DA KAR ALARMI: TÜM SEFERLER İPTAL


İSTANBUL'DA KAR ALARMI: TÜM SEFERLER İPTAL
Tarih : 26 Ocak 2016, 10:15
Puan Ver : İstanbul'da Kar Alarmı: Tüm Seferler İptal(10/10)7


İstanbul'da bir kez daha kar alarmı verildi. bugün etkisini göstermesi beklenen kar yağışı nedeniyle çok sayıda uçak seferi ile İDO seferi ertelendi.



Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen meteorolojik Hadise ve yoğun kar yağışı nedeniyle bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu THY'nin internet adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz" ifadelerine yer verdi.



İDO'DA TÜM SEFERLER İPTAL



İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.



İDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi.



Bugün 07.10'daki Bostancı-Kartal-Yalova deniz otobüs seferi de aynı gerekçeyle yapılamadı.








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