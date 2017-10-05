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İSTANBUL'DA KANLI İNFAZ! KALAŞNİKOFLA TARANAN ARAÇTAKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI


İstanbul'da Kanlı İnfaz! Kalaşnikofla Taranan Araçtaki 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Ağır Yaralandı
Tarih : 05 Ekim 2017, 20:00
Puan Ver : İstanbul'da Kanlı İnfaz! Kalaşnikofla Taranan Araçtaki 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Ağır Yaralandı(10/10)6

Gaziosmanpaşa'da bir araca yönelik uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır şekilde yaralandı. Yaralılardan birinin geçtiğimiz günlerde İstanbul Adalet Sarayı'ndaki silahlı kavganın ardından gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.

KALAŞNİKOFLA TARADILAR

Olay, Gaziosmanpaşa Barbaros Mahallesi 1009 sokakta 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan gruplarından birisi, diğer grubun üyelerinin bulunduğu araca yönelik kalaşnikof olduğu tahmin edilen uzun namlulu silahla saldırı gerçekleştirdi. Silahı 16 kez ateşleyen grup, araç içerisinde bulunan 3 kişiyi ağır yaraladı.

KAÇAN ZANLILAR ARANIYOR

Olay yerine Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bağlı ve Özel Harekat olmak üzere çok sayıda polis sevk edildi. Polis yaptığı geniş çaplı araştırmada şahısları tespit edip yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

ADLİYE'DEKİ KAVGANIN HESAPLAŞMASI OLABİLİR

Olayda, yaralananlardan birisinin, geçtiğimiz günlerde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda iki grup arasında yaşanan silahlı saldırının ardından gözaltına alınan B.I. olduğu da öğrenildi.

YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda yara alan şahıslardan A.M.'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirilirken, diğer yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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