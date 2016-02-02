İSTANBUL'DA KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI: İKİ KİŞİ ÖLDÜ, 5 YARALI
İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir kahvehaneye yüzleri maskeli 2 kişi tarafından ateş açıldı. Olayda 2 kişi ölürken, biri ağır 5 kişi de yaralandı.
Olay saat 22.00 sıralarında Tavuskuşu Caddesi üzerinde bulunan Ufuk Kıraathanesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yüzleri maskeli 2 kişi, kalaşnikof marka otomatik silah ve tabancayla kahvehaneye ateş açtı.Olayda biri ağır 5 kişi yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kıraathane ve çevresinde delil toplarken, saldırganların yakalanması için bölgede aramalara başladı.
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