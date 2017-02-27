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İstanbul'da Kaçak Sigara Operasyonu
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istanbul'da kaçak sigara operasyonu

İSTANBUL'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU

Esenler'de düzenlenen operasyonda, 76 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Tarih : 27 Şubat 2017, 13:04
Puan Ver : İstanbul'da Kaçak Sigara Operasyonu(10/10)10


İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Esenler'de kaçak sigara dağıtımı yapıldığı tespit edilen bir depoya baskın gerçekleştirdi.



Depoda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 76 bin 750 paket sigara bulundu.



 



kaynak:sabah








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