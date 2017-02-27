İSTANBUL'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU
Esenler'de düzenlenen operasyonda, 76 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Esenler'de kaçak sigara dağıtımı yapıldığı tespit edilen bir depoya baskın gerçekleştirdi.
Depoda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 76 bin 750 paket sigara bulundu.
kaynak:sabah
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