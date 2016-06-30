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İSTANBUL'DA IŞİD OPERASYONU


İSTANBUL'DA IŞİD OPERASYONU
Tarih : 30 Haziran 2016, 09:45
Puan Ver : İstanbul'da Işid Operasyonu(8/10)7


İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube ekiplerine bağlı polisler, İstanbul genelinde bazı ilçelerde IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon yapılan ilçelerden biri de Başakşehir'di. İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinden konvoy halinde çıkan polisler Kayaşehir'de bulunan bir siteye geldi. Özel Harek?t polislerinin öncülüğünde önceden belirlenen bir adrese giren ekipler, içeride arama yaptı.



Pendik'te de önceden belirlenen bir adrese operasyon yapıldı. Şıhlı Mahallesi'ndeki adrese Özel Harekat polisleri desteğinde giren ekipler evde arama yaptı. Aramanın ardından evdeki bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmedi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü








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