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istanbul'da ışid operasyonu

İSTANBUL'DA IŞİD OPERASYONU

Terörle Mücadele Ekipleri, İstanbul'un 5 ilçesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 12 Kasım 2015, 09:06
Puan Ver : İstanbul'da Işid Operasyonu(6/10)7


Bağcılar'da düzenlenen operasyon sabah saat 05:00 sıralarında başladı. Terörle Mücadele Ekipleri'ne, Özel Harekat Timleri de destek verdi.



Ekipler, Ümraniye, Bağcılar, Esenler, Bahçelievler ve Silivri'de önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi. Girilen adreslerde aramalar yapılırken sokaklarda geniş güvenlik önlemleri alındı.



Havadan da helikopterle destek verilen operasyonda, terör örgütü IŞİD'e katılmak üzere oldukları belirlenen 7'si yabancı uyruklu toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.



Baskın düzenlenen adreslerde aramalar sürerken gözaltı sayısının da artabileceği belirtildi.








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