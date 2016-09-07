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İSTANBUL'DA IŞİD OPERASYONU: 11 GÖZALTI


İSTANBUL'DA IŞİD OPERASYONU: 11 GÖZALTI
Tarih : 07 Eylül 2016, 13:16
Puan Ver : İstanbul'da Işid Operasyonu: 11 Gözaltı(5/10)2


İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'le ilişkileri olduğu ve sıkça Suriye ile Irak'taki çatışma bölgelerine gittiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Söz konusu soruşturmayı tamamlayan ekipler, Başakşehir, Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'de 13 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı.



Adreslerde yapılan aramalarda, bir tabanca ile çok sayıda mermi, sözde örgüt flamaları, dijital malzeme, şifreli dokümanlar ile askeri üniformalar ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.








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