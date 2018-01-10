Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği, 2018 yılı insani geçim ücretini, İstanbul için 2 bin 385 lira, Türkiye geneli için bin 857 lira olarak belirledi.

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), "2018 Yılı İnsani Geçim Ücreti (İGÜ)" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Derneğin İGÜ Tespit Komisyonu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) İstatistiki Bölge Sınıflaması'ndaki sonuçları değerlendirerek 12 bölgenin insani geçim ücretini tespit etti. Ortalama büyüklükte bir ailenin geçinebileceği aylık asgari geçim ücretini esas alan araştırmaya göre, 2018 yılında insani geçim ücreti İstanbul için 2 bin 385 lira, Türkiye ortalaması için de bin 857 lira oldu.

"İNSANİ GEÇİM ÜCRETİ BİR HAKTIR"

İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, araştırma sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda, İGİAD'ın hak eksenli bir iş hayatı ve helal kazancın adil paylaşımı çerçevesinde çalışanların onurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için 15 yıldır insani geçim ücretini belirlediğini aktardı.

İşverenlere daha duyarlı olmaları ve çalışan ücretlerini insani geçim seviyesinde iyileştirmeleri çağrısında bulunan Karahan, şunları kaydetti:

"Gelir dağılımındaki adaletsizliğin çalışanların aleyhine hızla bozulduğu günümüzde, krizlerden en fazla etkilenen ve gelir kaybına uğrayan kesim olan iş görenlerin, emeklerinin karşılığı almaları gereken insani geçim ücreti, işverenler için bir lütuf olmayıp hakkın kendilerine teslimidir. Temel hak ve hürriyetler kadar çalışanlar açısından onurlu bir yaşam sürdürebilmek için emeklerinin karşılığı almaları gereken insani geçim ücreti de bir haktır."

"ASGARİ ÜCRET İSTANBUL'DA YÜZDE 50 ARTIRILMALI"

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ise ülke ekonomisi büyürken refahın paylaşımı meselesinin önemine işaret etti.

İnsani ücret yaklaşımının merkezinde insanın olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Burada çalışanı muhtaç etmeden ve onurlu şekilde yaşamını sürdürebileceği gelirin kendisine garanti edileceği bir yaklaşım söz konusu. İnsani ücret yaklaşımını, sahip olduğu özgüven ve ortaya koyduğu sonuçları itibarıyla iş dünyasında bir farkındalık oluşturması bakımından, iş adamlarımız tarafından bir ahlak bilinciyle bu sürecin yönetilmesini çok anlamlı buluyorum." ifadelerini kullandı.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf Alpaydın ise insani geçim ücretinin hesaplama sistemini anlattı. Alpaydın, "İnsani geçim ücretine göre, asgari ücretin İstanbul'da yaklaşık yüzde 50, Türkiye genelinde ise yüzde 15,8 artırılması gerekiyor." diye konuştu.

İGİAD'ın araştırmasında bölgelere göre aylık insani geçim ücretleri şu şekilde belirlendi:

2017 (TL) 2018 (TL) İstanbul 2.154 2.385 Batı Marmara 1.492 1.697 Ege 1.657 1.784 Doğu Marmara 1.925 2.215 Batı Anadolu 1.722 1.968 Akdeniz 1.724 1.872 Orta Anadolu 1.560 1.789 Batı Karadeniz 1.479 1.650 Doğu Karadeniz 1.576 1.763 Kuzeydoğu Anadolu 1.521 1.726 Ortadoğu Anadolu 1.678 1.783 Güneydoğu Anadolu 1.699 1.877 Türkiye Ortalaması 1.666 1.857

Kaynak: haberinburada