İstanbul'da 2 yıl önce evlendiği kocasının sürekli bisikletiyle vakit geçirdiğini ve kendisine karşı ilgisiz davrandığını belirten kadın, boşanmak için mahkemeye başvurdu.

İstanbul'da Burak Z.'nin kendisine ilgisiz davrandığını belirten Yağmur Z. isimli kadın, ilginç bir boşanma gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

"RESMEN AŞK YAŞIYOR"

Yağmur Z. ifadesinde "Eşim sürekli bisikletiyle vakit geçiriyor. Bisikletiyle arasında farklı bir bağ var. Her gün salonun ortasında bisikletini siler, temizler, tamir eder. Bu normal bir bağlılık değil, resmen aşk yaşıyor" diyerek boşanma davası açtı.

400 BİN LİRA TAZMİNAT İSTEDİ

"Psikolojim bozuldu, çok yıprandım. Hiçbir şeyim kalmadı" diyen Yağmur Z., 400 bin TL tazminat talep etti.

Kaynak: haberinburada