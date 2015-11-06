

Fatih Millet Caddesi üzerinde bulunan Kabataş-Güngören tramvay hattındaki Haseki ve Fındıkzade duraklarında şüpheli paketler gören güvenlik görevlileri polise haber verdi.







Olay yerine gelen polis ekipleri, duraklar çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Daha sonra bomba imha uzmanları olay yerine geldi.