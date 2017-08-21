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İstanbul'da İki Köprü Gece Araç Trafiğine Kapatılacak

İSTANBUL'DA İKİ KÖPRÜ GECE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter'dan duyurdu. Atatürk Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü gemi geçişi nedeniyle bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Tarih : 21 Ağustos 2017, 20:20
Puan Ver : İstanbul'da İki Köprü Gece Araç Trafiğine Kapatılacak(8/10)4

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iki köprünün bu gece trafiğe kapalı olacağını açıkladı.

GECE 04.30'A KADAR DİKKAT!

Atatürk Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü gemi geçişi nedeniyle bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Açıklamada, Atatürk Köprüsü'nin saat 00.00-04.30, Yeni Galata Köprüsü'nün ise 02.00-03.30 saatleri arasında kapalı kalacağı belirtildi.

İşte İBB Beyaz Masa'dan yapılan açıklama:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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