İSTANBUL'DA İKİ AYRI YERDE PATLAMA
Ümraniye'de yarım saat aralıkla iki ayrı yerde patlama meydana geldi. İlk patlama Ümraniye AK Parti Aşağı Dudullu Mahallesi Teşkilatı'nda meydana gelirken ikinci patlama 29 Ekim Caddesi üzerinde park halinde bulunan halk otobüsü yanında meydana geldi.
Olay saat 23.00 sıralarında Aşağı Dudullu Mahallesi Cami Caddesi Özenir Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre kimliği belirsiz iki kişi yaya olarak AK Parti mahalle temsilciliğinin önüne gelerek parça tesirli ses bombası bıraktı. Büyük gürültüyle patlayan ses bombası çevredekiler tarafından paniğe neden oldu. Olayı gerçekleştiren şahıslar olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek inceleme yaptı. Yaşanan olayda herhangi bir yaralı ve can kaybı yaşanmazken AK Parti Aşağı Dudullu Mahallesi Teşkilatı binasında maddi hasar oluştu. Polis güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan şahıslar üzerinde arama başlattı. Olayı gerçekleştiren şahısların güvenlik kameralarında olay yerine geldikleri ve olay yerinden hızla uzaklaştıkları görüldü. Mahalle sakini Ufuk Bilgin, “ Yüreğimiz ağzımıza geldi. Büyük bir gürültü oldu. Gök gürültüsü zannettik ama bomba olduğunu anladıktan sonra panik olduk. “ dedi.
YARIM SAAT ARALIKLA İKİNCİ PATLAMA
Cemil Meriç mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde park halinde bulunan halk otobüsünün arka kapısının yanına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ses bombası bırakıldı. Büyük bir gürültüyle patlayan bomba paniğe neden oldu. Yaşanan olayda herhangi bir yaralı ve can kaybı yaşanmadı. Olay yerine ihbar üzerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri otobüs çevresinde inceleme yaptı. Polis olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Otobüs şoförü Hüseyin Budak, “ Yatıyordum ben sese kalktık. Otobüste hasar yok. Sadece ses ve gürültü oluştu. Ses bombası olabilir.” dedi.
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