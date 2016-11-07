

Marmara Bölgesi'nde etkili olan hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tüm iç hat seferlerini iptal ederken, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ise bazı seferlerini iptal etti. İDO tüm iç hat seferlerini iptal ederken, dış hat seferlerinden bazılarını iptal etti. İDO'nun iptal ettiği dış hat seferleri ise şu şekilde; 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü 07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü 10:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü Öte yandan BUDO ise 08:30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 10:30'daki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.



