

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkıp Bilecik'e giden Eczacıbaşı Grubu'na ait helikopter, Beylikdüzü'nde televizyon kulesine çarparak düştü.



Helikopterde 2 pilot, 4 Rus müşteri ve 1 şirket yöneticisi bulunuyordu. Kaza saatlerinde bölgede yoğun sis olduğu öğrenildi. Feci kazada şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Eczacıbaşı Holding Başkanı Bülent Eczacıbaşı kaza bölgesinde açıklamalarda bulundu.



İşletmesi Kuğu Havacılık tarafından yapılan TC-HEZ tescilli Sikorsky S-76C-2 tipi çift motorlu helikopter, saat 11.16'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'ndan kalktı. Kaptan Pilotlar Alaaddin Acar ve Ahmet Bulut yönetimindeki helikopterde, 4 yabancı, bir Türk yolcu ile iki pilot bulunuyordu. Dört yabancı yolcunun Rus olduğu, Eczacıbaşı Grubu ile görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Helikopter, Bozüyük'teki Eczacıbaşı Fabrikası'na gidiyordu.Kalkıştan 5 dakika sonra saat 11.21'de helikopter, yoğun sisin olduğu Beylikdüzü tarafında uçarken televizyon kulesine çarparak düştü. Helikopterin parçaları, TÜYAP Fuar merkezi ile Büyükçekmece Mezarlığı'nın yakınlarına düştü. Bölgeye hemen ambulans ve itfaiye araçları sevk edildi.







BÜLENT ECZACIBAŞI OLAY YERİNE GELDİ







Eczacıbaşı Holding Başkanı Bülent Eczacıbaşı, kaza bölgesinde açıklamalarda bulundu. Eczacıbaşı yaptığı açıklamada, 'Helikopterde bir yöneticimiz vardı, ayrıca Rus konuklarımız vardı. Unisera fuarı nedeniyle kendilerini misafir etmiştik. 4 misafirimiz vardı. 2 de pilotumuz vardı. Sanırım Bozöyük'teki tesislerimize gidiyordu. Helikopter tam donanımlı bir helikopterdi' dedi.







kaynak:hürriyet