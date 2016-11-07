

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı Beyoğlu, Şişli ve Sultangazi ilçelerindeki daha önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyona çevik kuvvet ekipleri ve Özel Harekat Timleri katılırken, polis helikopteri de havadan destek verdi.