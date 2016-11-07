İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı Beyoğlu, Şişli ve Sultangazi ilçelerindeki daha önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyona çevik kuvvet ekipleri ve Özel Harekat Timleri katılırken, polis helikopteri de havadan destek verdi.
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