İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından özel hareket timleriyle şafak vakti, Sultangazi'de birçok adrese helikopter destekli terör operasyonu düzenlendi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, saat 04.00 sıralarında Vatan Caddesi üzerinde toplanarak operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, Sultangazi ilçesinde önceden belirledikleri çok sayıda adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.



Özel Hareket Şube Müdürlüğü'ne bağlı timlerin zırhlı araçlarla destek verdiği operasyon kapsamında, Gazi Mahallesi'nde birçok adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda ise özel hareket timleri önceden belirlenen adreslere girerek arama yaparken, sokak başlarında uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi alındı. Yapılan operasyonda birçok kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.