İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ ŞAFAK OPERASYONU
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, birçok ilçedeki adreslere eş zamanlı şafak operasyonu yaptı. Helikopter destekli operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.
BİRÇOK İLÇEDE ŞAFAK BASKINI
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında Sultangazi, Bağcılar, Başakşehir ve Esenyurt'un da olduğu 28 ilçede 67 adrese özel harekat polisleri ve helikopter desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.
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