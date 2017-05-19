İstanbul'da Helikopter Destekli Operasyon
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İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON


İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON
Tarih : 19 Mayıs 2017, 09:18
Puan Ver : İstanbul'da Helikopter Destekli Operasyon(8/10)8


Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saat 02.00 sıralarında il genelinde terör operasyonu düzenledi.  Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde önceden belirlenen adreslere baskın yapan ekipler evlerde aramalar yaptı. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verirken, çok sayıda kişi gözaltına alındığı öğrenildi.



Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolleri için polis araçlarıyla Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Şüpheliler işlemlerinin ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



 



kaynak:milliyet








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