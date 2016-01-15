İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni bir kar yağışı uyarısı yaptı. Peki İstanbul'da da kar yağacak mı? İstanbul ve Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte hava durumu ile ilgili son tahminler..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre Türkiye'ye yeniden kar geliyor.
Tüm Türkiye'de hava sıcaklıkları hissedilir şekilde düşerken; İstanbul'da 18 Ocak Pazartesi hava sıcaklığı 12 derece düşecek.
İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte hissedilebilir sıcaklık 3 derece olacak ve İstanbul kar yağışlı bir havanın etkisi altına girecek.
Marmara'nın kuzey doğusu; İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz bölgelerinde kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.
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