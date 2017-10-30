İSTANBUL'DA HAVA BOZDU, İDO SEFERLERİ İPTAL ETTİ
İstanbul Deniz Otobüsleri, kent genelinde yaşanan olumsuz hava koşuları nedeniyle hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferlerinin bazılarını iptal etti.
İDO, kent genelinde yaşanan olumsuz hava koşuları nedeniyle hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferlerinin bazılarını iptal etti.
İPTAL OLAN SEFERLER
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferleri, İDO'nun internet sitesinde açıklandı. Sitede yer alan bilgilere göre; 06: 30 Bursa Yenikapı - Kadıköy, 07: 45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı, 07: 50 Kadıköy - Yenikapı - Bursa ve 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı- Kadıköy Deniz Otobüsü seferleri iptal edildi.
Kaynak: haberinburada
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