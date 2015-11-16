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istanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİLECEK

Mega şehir İstanbul'da elektrik kesintisi her gün meydana geliyor. Son gelişmelerde İstanbul'da kesilmesi beklenen elektrik ise ilçelere göre şu şekilde dağılacak. Peki hangi semtler ve ilçelerde elektrikler kesilecek? İşte ayrıntıları..

Tarih : 16 Kasım 2015, 09:45
Puan Ver : İstanbul'da Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek(5/10)7


Sultanbeyli, Üsküdar, Şile, Beykoz, Tuzla, Kadıköy, Pendik ve Ümraniye'nin bazı mahallelerinde 18 Kasım'da elektrik kesintisi yapılacak.



İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Sultanbeyli'de 09.00-17.30'da, Ahmet Yesevi Mahallesi, Sadık, Mert, Solmaz, Gazi, Huri, Körfez, Mekke sokakları, Üsküdar'da 08.00-16.00'da, Çengelköy Mahallesi, Prof. Dr. Beynun Akyavaş, Ebru, Çaprazlı, Bağlar sokakları ile Şile'de 09.00-14.00'de, Çavuş Mahallesi, Şimşek Sokağı'nda elektrik kesintisi uygulanacak.



Beykoz'da 09.00-16.00'da, Anadolu Kavağı Mahallesi, Eğriboyun, İslamağa, Asafbey Çıkmazı, Macartabya, Mirşah Hamam, Doğukapısı sokakları, Tuzla'da 09.00-16.00'da, Yayla Mahallesi, Aybike, Öztunç, Zerafet, Ercihan, Mihrican, Taha, Hatboyu, Yenievler, Dağçiçeği sokaklarına enerji verilemeyecek.



Kadıköy'de 09.30-14.30'da, Bostancı Mahallesi, Çetin Emeç, Kasadar, Sucukçu Musa, Yazmacı Tahir, Bağdat, Koy Yolu, Balıkçı Yunus sokakları, 01.00 - 07.00'de, Eğitim Mahallesi, Mandıra, Yumurtacı Abdibey, Muratpaşa, Hızırbey, Fikirtepe Şen ve Yıldırım sokakları, Pendik'te 10.00-17.00'de, Ballıca Mahallesi ve sokakları, Ümraniye'de 09.00-17.00'de, Ihlamurkuyu Mahallesi, Gültepe, Hızırbey, Topkapı, Ateş, Arife, Soner sokakları, 09.00-18.00'de, İstiklal Mahallesi, Yıldır Sokağı'nda elektrik kesintisi yapılacak.








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