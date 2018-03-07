İstanbul Maltepe'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.



İstanbul Maltepe'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.



2 GRUP ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI



Maltepe Talatpaşa Caddesi üzerindeki bir köpek çiftliğinin karşısında henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı.



1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın yakınları sinir krizi geçirdi.



GAZETECİLERE SALDIRDILAR



Şahsın yakınları basın mensuplarına tepki gösterirken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.



























Kaynak: haberinburada



