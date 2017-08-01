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İSTANBUL'DA GÜPEGÜNDÜZ MARKET SOYGUNU! KASİYERİ KİLİTLEYİP 15 BİN LİRAYLA KAÇTILAR


İstanbul'da Güpegündüz Market Soygunu! Kasiyeri Kilitleyip 15 Bin Lirayla Kaçtılar
Tarih : 01 Ağustos 2017, 14:40
Puan Ver : İstanbul'da Güpegündüz Market Soygunu! Kasiyeri Kilitleyip 15 Bin Lirayla Kaçtılar(7/10)3

Beyoğlu'nda bir market, otomobille gelen yüzleri maskeli ve silahlı 2 zanlı tarafından güpegündüz soyuldu. Soygun anı güvenlik kameralarına anbean yansırken, kasadan 15 bin lira çalan gaspçılar kayıplara karıştı.

KASİYERİ DEPOYA KİLİTLEYİP 15 BİN 300 LİRAYLA KAÇTILAR

Olay, saat 10.00 sıralarında Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Sinan Paşa Yumak Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde yüzleri maskeli, ellerinde eldiven olan silahlı 2 zanlı otomobil ile marketin önüne geldi. İçeriye giren gaspçılar kasiyere önce silah doğrulttu, sonra onu silah zoruyla depoya kilitledi. Kasadan 15 bin 300 lira alan zanlılar, geldikleri otomobille kayıplara karıştı.

ZANLILARIN EŞGALİNİ BELİRLEYEN POLİS, ARAMA BAŞLATTI

Kasiyerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak marketin kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, eşgalleri belirlenen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Soygun anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

OLAY SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, markete giren yüzleri maskeli ve silahlı 2 şahıs kasiyere silah doğrultuyor. Ardından gaspçılar kasiyeri silah zoruyla getirerek depoya kilitliyor. Rahat ve soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çeken gaspçılar, kasadaki paraları alarak kayıplara karışıyor. Kilitlenen kasiyerin hemen depodan çıktığı da görüntülerde yer alıyor. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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