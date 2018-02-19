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İstanbul'da güpegündüz kalabalığın arasında silahlı çatışma

İSTANBUL'DA GÜPEGÜNDÜZ KALABALIĞIN ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA

İstanbul Kağıthane'de husumetli olan 4 kişi sokakta karşılaşınca silahlarını çekti ve güpegündüz kalabalığın arasında birbirlerine kurşun yağdırdı.

Tarih : 19 Şubat 2018, 10:30
Puan Ver : İstanbul'da Güpegündüz Kalabalığın Arasında Silahlı Çatışma(10/10)6

İstanbul Kağıthane'de aralarında husumet bulunan şahıslar, güpegündüz sokak ortasında silahlı çatışmaya girdi. Olayda 2 şahıs yaralandı.

HUSUMETLİ 4 KİŞİ, KARŞILAŞINCA KURŞUNLAR YAĞDI

Önceden tartışmaları nedeniyle aralarında husumet bulunan 4 şahıs, sokak ortasında karşı karşıya geldi. Şahısların silahlarını çekmesi sonucu çatışma çıktı. Sokak üzerinde yürüyen vatandaşların arasında çatışan şahıslar birbirlerine saniyelerce kurşun yağdırdı.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI, HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Olay sonucunda ayağından yaralanan Samet Gezer Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, yine bacağından yaralanan Aşkın Temeltaş ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 KİŞİ KAÇARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Yaralı şahıslarla çatışan diğer 2 zanlı ise kayıplara karıştı. Yaşanan çatışma ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

VATANDAŞLARIN ARASINDA, KURŞUN YAĞMURU

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, farklı 2 sokaktan gelen 4 şahıs birbirlerini görüyor. Silahlarını çeken şahıslar ardından ateş etmeye başlıyor. Çatışmanın çıkması sonucu 2 kişi yaralanıyor. Vatandaşlar ise etrafa kaçışıyor. Bazı vatandaşlar ise olanı biteni izliyor. Ardından şahıslar kaçarak olay yerine uzaklaşıyor.

ZANLILAR GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Çatışmanın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak üzerinde araştırma yaptı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, şahıslarla çatışarak kaçan zanlıların eşkalini kısa sürede belirledi.

Olay yerinden kaçan 2 zanlı olayda kullandıkları silahlarla birlikte cadde üzerinde gözaltına alındı. Sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar serbest bırakıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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