İSTANBUL'DA GÜNDÜZ GECEYE DÖNDÜ, GÖK DELİNDİ!
İstanbul'da beklenen sağanak yağış İstanbul'da başladı. Yağışın başlamasına dakikalar kala, yağış yüklü sistem meteoroloji radarına da yansıdı. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor.
HAVA BİR ANDA KARARDI, SOĞUK ETKİSİNİ ARTIRDI
Öte yandan İstanbul'da saat 16.30 itibariyle hava bir anda karardı ve soğuk etkisini artırdı.
İstanbul'da gündüz gece döndü, gök delindi
UZMANLAR UYARDI: İŞ ÇIKIŞ SAATİNDE YOĞUNLAŞACAK
Uzmanlar iş çıkış saatine doğru yağmurun şiddetini artıracağını belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Özellikle İstanbul bölgesinde sağanak yağışın, vatandaşlara ve sürücülere sıkıntı yaşatacağı ve bu duruma karşı önlem almaları gerektiği belirtildi.
İL İL HAVA SICAKLIĞI
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 19
İstanbul: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 20
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Adana: Parçalı bulutlu 24
Antalya: Parçalı bulutlu 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 24
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 14
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24
Kaynak: haberinburada
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