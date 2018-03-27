İstanbul'da beklenen sağanak yağış İstanbul'da başladı. Yağışın başlamasına dakikalar kala, yağış yüklü sistem meteoroloji radarına da yansıdı. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor.

HAVA BİR ANDA KARARDI, SOĞUK ETKİSİNİ ARTIRDI

Öte yandan İstanbul'da saat 16.30 itibariyle hava bir anda karardı ve soğuk etkisini artırdı.

İstanbul'da gündüz gece döndü, gök delindi

UZMANLAR UYARDI: İŞ ÇIKIŞ SAATİNDE YOĞUNLAŞACAK

Uzmanlar iş çıkış saatine doğru yağmurun şiddetini artıracağını belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Özellikle İstanbul bölgesinde sağanak yağışın, vatandaşlara ve sürücülere sıkıntı yaşatacağı ve bu duruma karşı önlem almaları gerektiği belirtildi.

İL İL HAVA SICAKLIĞI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 19

İstanbul: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 20

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı bulutlu 24

Antalya: Parçalı bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 14

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24

Kaynak: haberinburada