İstanbul'da sis etkili olmaya devam ediyor. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı gece yarısı deniz trafiğine kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler köprüsünde sis nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

VATANDAŞLAR SİSİN KEYFİNİ ÇIKARDI

Eminönü'nde sabaha karşı balık tutmaya gelen vatandaşlar ve Üsküdar sahilinde ateş yakarak çay ve kahvelerini yudumlayarak sis keyfini çıkarmaya çalıştı.

SÜRÜCÜLERE UYARI YAPILDI: DİKKATLİ OLUN

TEM Otoyolu ve D-100 Kara yolunda sis nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

"BU ANI SABAHA KARŞI YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Üsküdar sahiline gelen Erhan Demirtaş, "Arkadaşlarla beraber Trabzon'dan geldik bu sisli havayı yaşamak için boğaza karşı ateş eşliğinde ısınıyoruz. Keyfimiz yerinde, çayımızı yudumluyoruz, zaten karşıda kız kulesini görüyorsunuz, sisli kapanmış durumda açılmasını bekliyoruz, bu anı sabaha karşı yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada