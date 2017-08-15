Gece bekçileri uzun bir aranın ardından yeniden görev başında. Bekçiler, şüpheli buldukları kişilere kimlik kontrolü ve üst araması yaptı.

ŞİMDİLİK 386 BEKÇİ VAR

İstanbul'da 386 bekçi bu gece saat 22.00 itibari ile göreve başladı. Bekçiler ana caddelerde şüpheli buldukları şahısların kimlik kontrolünü ve üst araması yaptı. Daha sonra sokak aralarına geçen bekçiler düdük çalarak devriyelerine buralarda devam etti.

VATANDAŞ, SOKAKLARIN DAHA GÜVENLİ OLACAĞINA İNANIYOR

Bekçileri gören bir esnaf uygulamanın çok faydalı olacağına inandığını geçmişte de bekçileri gördüğünü ve artık geceleri huzur içerisinde iş yerini kapatıp gideceğini belirtti. Yasin Kaya isimli bir genç ise bekçileri babalarından duyduğunu ve daha önce hiç görmediğini belirterek, "Artık sokaklarımız daha güvenli olacak" dedi.

POLİSİN YETKİLERİNE SAHİP OLACAK

İstanbul'da bu gece ilk mesailerine çıkan bekçiler ilk etapta polis ekipleri ile beraber devriye görevi yapacak. Polis ekiplerinde bulunan yetkilere sahip olacak bekçiler ilerleyen süreçte iki kişi olarak görev yapacak.

Kaynak: haberinburada