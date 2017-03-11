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istanbul'da flaş fetö operasyonu!

İSTANBUL'DA FLAŞ FETÖ OPERASYONU!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, 89 şüpheliyi yakalamaya yönelik İstanbul merkezli 20 ilde operasyon düzenlendi.

Tarih : 11 Mart 2017, 11:22
Puan Ver : İstanbul'da Flaş Fetö Operasyonu!(6/10)4


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, 89 şüpheliyi yakalamaya yönelik İstanbul merkezli 20 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, daha önce meslekten ihraç edildiği öğrenilen bazı polisler gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 20 ilde operasyon gerçekleştirildi.

 



 



kaynak:sabah








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