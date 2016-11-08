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İSTANBUL'DA FIRTINA! SEFERLER İPTAL


İSTANBUL'DA FIRTINA! SEFERLER İPTAL
Tarih : 08 Kasım 2016, 09:12
Puan Ver : İstanbul'da Fırtına! Seferler İptal(9/10)9


Marmara Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında seferler iptal edildi. Gelen son dakika açıklamasında; İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal ederken Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO) ise İstanbul ve Bursa arasında yapılacak olan seferlerini hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştiremeyeceğini duyurdu.



 BUDO'dan yapılan açıklamaya göre 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece), 09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş),10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya),10:45 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) deniz otobüsü seferleri olumsuz hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.








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