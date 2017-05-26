Genç Kıza Erkek Arkadaş Şoku!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'nın Kalbinde 5 Güçlü Mesaj
İstanbul'da 'drone' Destekli Operasyon
Güvercinin Sırtında 178 Uyuşturucu Hap Bulundu
Bir Haftada 45 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Pompalı Tüfekle Girdiği Evde Dehşet Saçtı: 3 Ölü!
Fetö'cü Enes Kanter'e Büyük Şok!
İstanbul'da Fetö/Pdy Operasyonu
Sözcü'nün Mali İşler Müdürü Savcılığa Teslim Oldu!
Fransızlardan Valbuena-Fenerbahçe İddiası!
O Sigaralardan Sonra Kanser Vakaları Patladı
Türkiye'ye En Çok Yatırımı Hollanda Yaptı
Kamulaştırma Bedeli Ödenmeyen Arazisindeki Mezarları Kaldırttı
Advocaat, Fenerbahçe'de Sezonu Tamamlayacak Mı?
İzmir'de Rögara Düşen Kız Öğrenci Yaralandı
Yunanistan Resmen Batabilir
Sabancı'nın 2017 Yatırım Hedefi 5 Milyar Liranın Üstünde
Katetere İsmini Vererek Dünya Tıp Tarihine Girdi
Danışmadan İlaç Kullanmak Sağlık Açısından Büyük Risk
Sirkenin Hiç Bilmediğiniz O Faydaları!

İSTANBUL'DA FETÖ/PDY OPERASYONU


İSTANBUL'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Tarih : 26 Mayıs 2017, 09:09
Puan Ver : İstanbul'da Fetö/Pdy Operasyonu(8/10)9


İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY yönelik İstanbul'da birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, birçok adreste Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenledi.



Operasyon kapsamında Kadıköy Acıbadem Mahallesi Atıf Bey Sokak'taki bir apartmandaki daireye de operasyon yapıldı. Dairede Mali Şube ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler olduğu öğrenilirken, operasyonun içeriği hakkında bilgi



verilmedi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: İstanbul  Da  Fetö/Pdy  Operasyonu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER