İSTANBUL'DA FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA BİR ŞOK DAHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına ilişkin operasyon için bir kez daha düğmeye bastı. Bylock kullanıcısı ve itirafçı İfadelerinde isimleri geçen asker ve örgüt abilerinden oluşan 144 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Fetullahçı Terör Örgütünün Türk Silahlı kuvvetlerindeki yapılanmasına ilişkin bu Sabah operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile iltisaklı asker ve örgüt abilerinden oluşan 144 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından koordine edilen İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen operasyonda birden fazla ilide gözaltı ve hakimlik kararı ile arama işlemi gerçekleştirildi.
kaynak:milliyet
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